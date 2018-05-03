Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Польщі вигадали спосіб, як обійти заборону на торгівлю по неділях

Депутати аргументували таку заборону збереженням сімейних цінностей і компромісом між працівниками і роботодавцями
Деякі торгівельні центри в Польщі мають намір перереєструвати свій бізнес задля отримання статусу об'єкту залізничної інфраструктури.
У Польщі вигадали спосіб, як обійти заборону на торгівлю по неділях Фото: net.compulenta.ru

Таким чином підприємці зможуть уникнути штрафів за торгівлю по неділям, яка набрала чинності з початком березня, пише onet.pl.

Закон, який робить торгівлю у цей день порушенням, містить ряд винятків, і залізничні об’єкти для торгівлю також серед них. Зокрема, такий план хоче здійснити торгівельний центр у Гданську, який розташований поблизу залізничного перону станції Вжещ. Інформацію про це виданню підтвердив керівник ТЦ Анджей Клейн.

Сейм Польщі підтримав цей законопроект 12 січня. Депутати аргументували таку заборону збереженням сімейних цінностей і компромісом між працівниками і роботодавцями.

Нагадаємо, що 1 березня, набув чинності закон, який передбачає поступову заборону на торгівлю по неділях у торгових центрах і супермаркетах у 2018-2019 роках, і повну заборону - з 2020 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 03 2018 21:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.