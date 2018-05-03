У Польщі вигадали спосіб, як обійти заборону на торгівлю по неділях
Таким чином підприємці зможуть уникнути штрафів за торгівлю по неділям, яка набрала чинності з початком березня, пише onet.pl.
Закон, який робить торгівлю у цей день порушенням, містить ряд винятків, і залізничні об’єкти для торгівлю також серед них. Зокрема, такий план хоче здійснити торгівельний центр у Гданську, який розташований поблизу залізничного перону станції Вжещ. Інформацію про це виданню підтвердив керівник ТЦ Анджей Клейн.
Сейм Польщі підтримав цей законопроект 12 січня. Депутати аргументували таку заборону збереженням сімейних цінностей і компромісом між працівниками і роботодавцями.
Нагадаємо, що 1 березня, набув чинності закон, який передбачає поступову заборону на торгівлю по неділях у торгових центрах і супермаркетах у 2018-2019 роках, і повну заборону - з 2020 року.
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