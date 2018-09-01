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У Польщі викрили жінку, яка торгувала українськими заробітчанами

У працівників відбирали паспорти, аби вони не могли вільно їздити по країні та покидати робочі місця
Окружна прокуратура у польському місті Вроцлав звинуватила 44-річну Аґнєшку Ґ. у торгівлі людьми, погрозах та підробці документів.
У Польщі викрили жінку, яка торгувала українськими заробітчанами Фото: From-ua.com

Про це повідомляє Polskie Radio.

Жінка займалася набором громадян України на роботу у трьох вроцлавських будівельних фірмах.

Слідство у справі торгівлі людьми відкрито Окружною прокуратурою у Вроцлаві після попереднього провадження у справі приховування паспортів, що проводили співробітники Прикордонної служби.

Як повідомили польські прикордонники, Аґнєшці Ґ, яка керувала кадровою політикою будівельних фірм, висунуто 20 звинувачень, зокрема 17 з них стосується торгівлі людьми.

Жінка була відповідальна за набір працівників та призначення робіт для трьох будівельних компаній у Вроцлаві. За словами Прикордонної служби, Ґ. використовувала особисту ситуацію та незнання польської мови громадянами України. У працівників відбирали паспорти, аби вони не могли вільно їздити по країні та покидати робочі місця.

Щодо громадян України застосовували також так званий механізм боргів, тобто за повернення паспорту обвинувачена вимагала виплатити понесені витрати, пов’язані з працевлаштуванням іноземців.

Жінка, за словами слідчих, також встановлювала штрафи, не виплачуючи зарплат. Працівників так карали за те, що вони хворіли, змінювали роботу або не відповідали на дзвінки від Ґ.

Жінці загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі.

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09 01 2018 12:58
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