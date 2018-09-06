У Польщі вирішили не карати депутата, який брехав про побиття українцем поляків
Відреагувати на свідоме оприлюднення Жимковським неправдивої інформації Сейм попросили Об'єднання українців у Польщі (ОУП), а також голова та заступник голови комісії етики Данута Петрашевська та Станіслав Гусковський.
"Комісія вирішила припинити розгляд справи", - заявили у польському Сеймі, передає "Укрінформ".
Під час дискусії наприкінці січня у Сеймі на тему української поправки до скандального закону про Інститут національної пам’яті Польщі депутат Жимковський, який був одним з доповідачів по цьому законопроекту, з трибуни Сейму обгрунтовував доцільність прийняття "української" поправки загрозою "бандеризму" в Польщі.
Як аргумент він розповів, що у Перемишлі влітку 2016 року український націоналіст побив польського патріота під час української релігійної ходи і зараз суд у Перемишлі розглядає цю справу. Тим часом ситуація є зовсім іншою: польський суд дійсно розглядає справу побиття під час процесії у Перемишлі, але українця польськими націоналістами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов