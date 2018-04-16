У Польщі вирішили спростити працевлаштування медсестер з України
Йдеться про доповнення вищої освіти в Польщі згідно з вимогами Європейського Союзу. Це має вирішити проблему нестачі персоналу в країні, повідомляє "Польське радіо".
Згідно з даними Вищої палати медсестер і акушерок, третина медсестер в Польщі – у пенсійному віці. Тобто близько 73 тис осіб (всього в Польщі 220 тис медсестер) можуть вийти на пенсію.
Саме тому, польською владою розглядається можливість приймати представниць цієї професії з інших країн. Серед вимог – вільно володіти польською мовою.
Особи, які не є громадянами ЄС, проходять процедуру нострифікації диплома. Такої можливості немає у випадку молодших спеціалістів з України, а у випадку вищої освіти цей процес дуже складний, тому охочих немає.
Нагадаємо, що в цілому в 2017 році Польща надала українцям 1,7 млн тимчасових дозволів на роботу.
З початку 2018 року в Польщі змінилися умови оформлення сезонних працівників-іноземців. Заяви польських підприємців про намір доручити роботу іноземцю замінили платними дозволами на сезонні роботи, які не можуть тривати довше 9 місяців протягом календарного року, термін відраховується з дати в'їзду іноземця в Польщі. Дозвіл на роботу коштуватиме 30 злотих (близько 240 грн).
Впродовж 2017 року резиденти і нерезиденти переказали в Україну коштів на суму 2 мільярди 378 мільйонів доларів.
До слова, українці в 2017 році стали лідерами з купівлі іноземцями земель в Польщі, включаючи сільськогосподарські і лісові угіддя.
Окрім того, громадянство Польщі упродовж 2008-2017 років отримали 14 тисяч 902 українців.
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