У Польщі висунуто звинувачення працедавцеві, який залишив на автобусній зупинці українку

У Польщі власникові фірми, в якій працювала громадянка України, залишена на лавці після інсульту, висунуто звинувачення у нелегальному працевлаштуванні іноземців.

Працівники поліції допитали чоловіка і висунули йому звинувачення нелегального працевлаштування жінки та її сестри, повідомляє "Польське радіо".

Як повідомив речник великопольської поліції Анджей Боров’як, звинувачення стосується насамперед неповідомлення про цей факт до Закладу суспільного страхування. Після допиту чоловіка було відпущено додому. Речник додав, що поліція веде розслідування цієї справи.

У свою чергу Яцек Стшижевський з Окружної інспекції праці у Познані повідомив, що у фірмі чоловіка інспектори праці проводять ретельну перевірку. Її результати мають бути відомі наприкінці березня.

Як повідомляв iPress.ua, у Польщі в української заробітчанки стався інсульт, однак роботодавець залишив її на лавці на автобусній зупинці та не викликав швидку допомогу.

Згодом стало відомо, що роботодавець взяв на себе зобов'язання оплатити лікування і реабілітацію українки.