У Польщі за ніч зібрали гроші на лікування студента з України, якого жорстоко побили в Любліні

Поляки зібрали понад 15 тисяч злотих на лікування 25-річного українця, якого жорстоко побили в Любліні 26 серпня.

"Є сила! Завдяки вам вдалося зібрати суму, необхідну для операції Євгена. Чоловіка вже прооперували. До нас звернулася теж стоматологічна клініка, яка запропонувала безкоштовно зробити протетику Євгену", - повідомила правозахисна організація Homo Faber у Facebook.

Нагадаємо, що в ніч на неділю 27 серпня 25-річного Євгена зачепили троє чоловіків і одна жінка в нетверезому стані. Спочатку вимагали грошей, а коли виявилося, що у студента грошей немає, пролунало запитання, звідки він. Нападник звертався вульгарно; студент зі свого боку пояснив, що приїхав з України. Після того, Євгена вдарили кулаком в обличчя. Коли він лежав на землі, нападники запитали, чи хоче він ще одного удару, але студент не міг говорити через кров у роті.

Після цього, Євгена жорстоко побили, зламавши щелепу і ключицю, вибивши зуби.

"Чоловіка забрали в лікарню, де йому зробили операцію. Оскільки Євген не був застрахований, змушений оплатити операцію і кожен день перебування в лікарні. На допомогу прийшов фонд Homo Faber, який займається захистом прав людини. У середу, 30 серпня , фонд оголосив в інтернеті збір коштів на лікування українця. За добу 250 осіб пожертвували понад 15 тис. злотих", - повідомляє "Польське радіо".

До слова, з початку року поліція в Любліні зареєструвала 28 злочинів, жертвами яких були громадяни України.

13 серпня у Любліні невідомі побили 23-річну українку через її національність. Дівчину били руками та ногами, а також кинули в голову пляшкою.