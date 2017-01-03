У Польщі за захист радянських пам'ятників росіяни роздаватимуть медалі

У російському місті Калінінград стартував автопробіг, учасники якого планують відвідати радянські пам’ятники та масові захоронення вояків Червоної Армії в Польщі.

Акція росіян має назву "Дорогами пам’яті" та фінансується із державного бюджету Росії.

Як повідомляють російські ЗМІ, автомобілісти вже перетнули російсько-польський кордон і прямують до міста Ольштин. Впродовж п’яти днів вони відвідають Варшаву, Кельце, Краків, Ряшів, Сувалки, Білосток, де покладуть квіти до більш ніж десяти меморіалів, зокрема таких, які "зазнали останнім часом атаки вандалів".

Учасники пробігу також збираються вручити медалі тим, хто в Польщі захищає радянські пам’ятники і прагне відновити такі, що були демонтовані.

В акції беруть участь близько 100 людей, вона фінансується коштом гранту президента РФ та неурядовим благодійним фондом. Серед учасників автопробігу нібито присутні російські історики, журналісти, представнки військово-історичних товариств та їхні колеги з Польщі.

"Збереження історичної пам’яті має бути постійним процесом, тому наші акції мають продовження. І кожен такий автопробіг розширює табір наших однодумців, і перш за все, в самій Польщі", – розповів організатор автопробігу Андрій Омельченко.

Російські ЗМІ повідомляють, що увечері 1 березня в Російському центрі науки і культури у Варшаві відбудеться дискусія щодо "проблем фальсифікації історії і знесення пам’ятників червоноармійцям в Польщі".

До слова, у травні 2016 року сімом байкерам із російського мотоклубу "Нічні вовки" відмовили у в'їзді до Польщі.

"Ми відмовили у в'їзді сімом байкерам із мотоклубу "Нічні вовки". Четверо з них є громадянами Словаччини, двоє - Німеччини і один – Росії", - повідомив 1 травня прес-секретар відділення прикордонної служби в Тересполі Даріуш Сеницький.

"Причиною відмови у в'їзді на територію Польщі є загроза для громадського порядку і безпеки держави. Ми вчинили, відповідно до права", - додав прес-секретар прикордонного відомства.