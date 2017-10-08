У Польщі загинула людина через буревії
Через негоду загинула людина: на ріці Нарев через сильний вітер перекинувся човен. Двоє осіб отримали поранення. Про це повідомляє Polskie Radio.
Dziś rano W Łodzi po małej burzy. #burza #Lodz #POLAND #POLSKA #Łódź pic.twitter.com/5C1x0UbuHt— Marcin Szewczyk (@slimak_to_ryba) 10 серпня 2017 р.
З ночі рятувальники виїхали за викликами людей майже дві тисячі разів. Скарги стосувалися в основному повалених дерев, пошкоджених дахів, затоплених будинків та пошкоджених ліній електропередач.
Загалом вода затопила понад 400 будинків та 150 автодоріг. 180 тисяч будинків залишились без світла. Найбільше домашніх господарств, 136 тисяч, постраждали в Лодзінському воєводстві. У Великопольському воєводстві світла немає у 16 тисяч споживачів, у Сілезькому - в 12 тисяч.
Нагадаємо, 7 серпня в Росії МНС запровадило режим надзвичайної ситуації в Примор'ї, де внаслідок злив підтоплені понад 1,4 тисячі будинків.
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