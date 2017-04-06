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У Польщі закликали Євросоюз закрити кордони для мігрантів-мусульман

Міністр внутрішніх справ країни заявив, що треба змінювати міграційну політику
Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак після теракту в Лондоні виступив із закликом до Європейського союзу змінити свою міграційну політику.
У Польщі закликали Євросоюз закрити кордони для мігрантів-мусульман Фото: rp.pl

Міністр вважає, що Євросоюзу варто закрити кордони перед напливом мусульманських мігрантів з Північної Африки та Близького Сходу, повідомляє Rzeczpospolita.

Говорячи про лондонський теракт міністр заявив, що найбільш ймовірними винуватцями нападу є ісламські терористи.

"Ми повинні змінити міграційну політику. Просто потрібно слідувати цінностям, що випливають з європейської християнської цивілізації. Там (у Британії) повинні бути вжиті рішучі заході, послідовні дії для придушення тероризму, і одним з елементів цієї дільності є припинення політики "відкритих дверей", – сказав Блащак.

Нагадаємо, внаслідок теракту у Лондоні загинули 7 людей, 48  були поранені, поліція застрелила 3 імовірних нападників.

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