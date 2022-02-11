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У Польщі залишаться додаткові сили США – Білий дім

Додаткові сили США, розгорнуті в Польщі у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну, залишатимуться там в осяжному майбутньому.
У Польщі залишаться додаткові сили США – Білий дім Фото: з вільних джерел
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання "Польського радіо".
 
Кірбі зазначив, що США дуже серйозно ставляться до безпеки східного флангу. 
 
"Саме тому президент Байден відправив додаткові 20 тисяч американських військових до Європи, і тепер ми запровадили процедуру, за якою вони можуть залишатися там на ротаційній основі принаймні в осяжному майбутньому", – сказав Кірбі, додавши, що це було відповіддю на зміни ландшафту безпеки в Європі. 
 
Він наголосив на прихильності США спільній обороні в рамках НАТО. 
 
"Незалежно від того, чи йдеться про гіперзвукові ракети чи іншу зброю, ми дуже серйозно ставимося до зобов’язань за статтею 5", – підкреслив він.
 
Кірбі відповідав на запитання про розміщення росією гіперзвукових ракет у білорусі. Він сказав, що білорусь підтримувала, постачала та приймала російські війська ще до часу вторгнення в Україну. "Однак ми не бачимо жодних ознак того, що самі білоруси зацікавлені у втягуванні у війну в Україні", – зазначив Джон Кірбі.
 
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02 11 2022 09:15
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