У Польщі затримали 17 українських нелегалів

Всім їм наказано повернутися в Україну

Польські прикордонники затримали в Опольському воєводстві Польщі 17 громадян України.

Там повідомили, що перебування українців у Польщі суперечило декларованим цілям, а один із затриманих працював нелегально.

Затримання провели під час спільної акції прикордонників й інспекторів державної інспекції праці в Ополе, які перевіряли законність працевлаштування, дотримання трудового права і правила техніки безпеки в одному з логістичних центрів на території Опольського воєводства, - повідомляє "Польське радіо" з посиланням на прикордонну службу.

Прикордонники встановили, що перебування іноземців у Польщі суперечить декларованим під час подачі заяв на візу в консульствах Польщі в Україні цілям. У зв'язку із цим комендант прикордонної служби в Ополе наказав 16 громадянам України повернутися на Батьківщину.

Ще один українець, який не мав ні дозволу на роботу, ні заяви про намір роботодавця доручити виконання роботи іноземцеві, повинен, за рішенням суду, сплатити штраф і покинути територію Польщі.

Нагадаємо, Україна серед лідерів за кількістю нелегальних працівників у Німеччині.