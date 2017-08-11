У Польщі затримали 17 українських нелегалів
Там повідомили, що перебування українців у Польщі суперечило декларованим цілям, а один із затриманих працював нелегально.
Затримання провели під час спільної акції прикордонників й інспекторів державної інспекції праці в Ополе, які перевіряли законність працевлаштування, дотримання трудового права і правила техніки безпеки в одному з логістичних центрів на території Опольського воєводства, - повідомляє "Польське радіо" з посиланням на прикордонну службу.
Прикордонники встановили, що перебування іноземців у Польщі суперечить декларованим під час подачі заяв на візу в консульствах Польщі в Україні цілям. У зв'язку із цим комендант прикордонної служби в Ополе наказав 16 громадянам України повернутися на Батьківщину.
Ще один українець, який не мав ні дозволу на роботу, ні заяви про намір роботодавця доручити виконання роботи іноземцеві, повинен, за рішенням суду, сплатити штраф і покинути територію Польщі.
Нагадаємо, Україна серед лідерів за кількістю нелегальних працівників у Німеччині.
Тільки один відсоток трудових мігрантів з України працевлаштовуються за кордоном через офіційних посередників з дотриманням усіх необхідних вимог країни, де вони шукають роботу.
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