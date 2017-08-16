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У Польщі затримали 21 українця, їх депортують найближчим часом

18 українців затримали в Сілезькому воєводстві, ще трьох - в місті Ополе
За порушення правил перебування у Польщі, депортують з країни 21 громадянина України, які були затримані в минулі вихідні.
У Польщі затримали 21 українця, їх депортують найближчим часом Фото: cacds.org.ua

Про це повідомила прес-служба Прикордонної служби Польщі.

"У 16 громадян України були дозволу на роботу в Польщі, але їхні цілі відрізнялися від заявлених при подачі заяв та отриманні віз. Вони використовували і документи, щоб поїхати за кордон на роботу, або як туристи. Тоді як ще 5 осіб мали прострочені шенгенські візи", - йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом було порушено адміністративні провадження стосовно 21 українця, а також прийнято рішення про їх депортацію.

Як повідомлялося, у Польщі судитимуть двох українців за підробку банківських карт, їм загрожує до 25 років в'язниці.

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16 08 2017 22:38
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