ПОЛІТИКА НОВИНИЗа порушення правил перебування у Польщі, депортують з країни 21 громадянина України, які були затримані в минулі вихідні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі затримали 21 українця, їх депортують найближчим часом
18 українців затримали в Сілезькому воєводстві, ще трьох - в місті Ополе
Фото: cacds.org.ua
Про це повідомила прес-служба Прикордонної служби Польщі.
"У 16 громадян України були дозволу на роботу в Польщі, але їхні цілі відрізнялися від заявлених при подачі заяв та отриманні віз. Вони використовували і документи, щоб поїхати за кордон на роботу, або як туристи. Тоді як ще 5 осіб мали прострочені шенгенські візи", - йдеться в повідомленні.
За вказаним фактом було порушено адміністративні провадження стосовно 21 українця, а також прийнято рішення про їх депортацію.
Як повідомлялося, у Польщі судитимуть двох українців за підробку банківських карт, їм загрожує до 25 років в'язниці.
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