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У Польщі затримали 31 особу на мітингу проти судової реформи

Кілька сотень людей вийшли до президентського палацу в Варшаві
Поліція Польщі затримала 31 особу на мітингу проти судової реформи.
У Польщі затримали 31 особу на мітингу проти судової реформи Фото: dw.com

Мітинг відбувся напередодні, 15 липня. Кілька сотень людей вийшли до президентського палацу в Варшаві і закликали польського президента Анджея Дуду накласти вето на законопроект, який підпорядковує Верховний суд країни міністерству юстиції. Цей документ був підтриманий як нижньою, так і верхньою палатами польського парламенту.

Організаторами акції виступили ліві опозиційні партії й об'єднання громадян. На транспарантах учасників мітингу фігурували гасла, такі як "Геть руки від суддів" та "Ми не здаємо своїх прав". Про це повідомяє DW, з посиланням на варшавську поліцію.

Єврокомісія планує дати свою оцінку судовій реформі в Польщі наступного тижня.

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16 07 2017 11:19
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