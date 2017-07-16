НОВИНИПоліція Польщі затримала 31 особу на мітингу проти судової реформи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі затримали 31 особу на мітингу проти судової реформи
Кілька сотень людей вийшли до президентського палацу в Варшаві
Фото: dw.com
Мітинг відбувся напередодні, 15 липня. Кілька сотень людей вийшли до президентського палацу в Варшаві і закликали польського президента Анджея Дуду накласти вето на законопроект, який підпорядковує Верховний суд країни міністерству юстиції. Цей документ був підтриманий як нижньою, так і верхньою палатами польського парламенту.
Організаторами акції виступили ліві опозиційні партії й об'єднання громадян. На транспарантах учасників мітингу фігурували гасла, такі як "Геть руки від суддів" та "Ми не здаємо своїх прав". Про це повідомяє DW, з посиланням на варшавську поліцію.
Єврокомісія планує дати свою оцінку судовій реформі в Польщі наступного тижня.
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