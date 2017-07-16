У Польщі затримали 31 особу на мітингу проти судової реформи

Поліція Польщі затримала 31 особу на мітингу проти судової реформи.

Мітинг відбувся напередодні, 15 липня. Кілька сотень людей вийшли до президентського палацу в Варшаві і закликали польського президента Анджея Дуду накласти вето на законопроект, який підпорядковує Верховний суд країни міністерству юстиції. Цей документ був підтриманий як нижньою, так і верхньою палатами польського парламенту.

Організаторами акції виступили ліві опозиційні партії й об'єднання громадян. На транспарантах учасників мітингу фігурували гасла, такі як "Геть руки від суддів" та "Ми не здаємо своїх прав". Про це повідомяє DW, з посиланням на варшавську поліцію.

Єврокомісія планує дати свою оцінку судовій реформі в Польщі наступного тижня.