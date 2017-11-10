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У Польщі затримали чоловіка, який розмалював консульство України в польському Ряшеві

Йому загрожує покарання до двох років ув'язнення
Чоловік, який 30 вересня розмалював фарбою консульство України в польському Ряшеві, був затриманий польською поліцією, він визнав свою провину.
У Польщі затримали чоловіка, який розмалював консульство України в польському Ряшеві Фото: ukrinform.ua

"Поліція ідентифікувала і затримала цю особу минулої п'ятниці, 6 жовтня. Це 35-річний житель Ряшева. Йому висунуто звинувачення за статтею щодо закликів до ненависті на національному грунті", — повідомляє "Укрінформ" з посиланням на поліцію міста Ряшева.

За даними польської поліції, чоловік визнав провину і висловив готовність понести покарання. Водночас, підозрюваний не зміг чітко пояснити мотиви своїх дій.

Також з'ясувалось, що чоловік не пов'язаний з якимись радикальними організаціями. Йому загрожує покарання до 2 років ув'язнення.

Як повідомлялось, в кінці вересня у місті Ряшеві (Жешув) на півдні Польщі невідомий розмалював червоною фарбою консульство України.

Польською мовою на стіні написали: "Україна — ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", а біля герба України намалювали шибеницю та свастику.

Нагадаємо, у середу пополудні, 11 жовтня, спікер Сенату Польщі Станіслав Карчевський почне свій триденний візит до України, де зустрінеться з головою Верховної ради України Андрієм Парубієм, відвідає Київ, Харків, польські місця пам’яті та цвинтар у Биківні.
 

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11 10 2017 20:22
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