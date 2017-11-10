У Польщі затримали чоловіка, який розмалював консульство України в польському Ряшеві
"Поліція ідентифікувала і затримала цю особу минулої п'ятниці, 6 жовтня. Це 35-річний житель Ряшева. Йому висунуто звинувачення за статтею щодо закликів до ненависті на національному грунті", — повідомляє "Укрінформ" з посиланням на поліцію міста Ряшева.
За даними польської поліції, чоловік визнав провину і висловив готовність понести покарання. Водночас, підозрюваний не зміг чітко пояснити мотиви своїх дій.
Також з'ясувалось, що чоловік не пов'язаний з якимись радикальними організаціями. Йому загрожує покарання до 2 років ув'язнення.
Як повідомлялось, в кінці вересня у місті Ряшеві (Жешув) на півдні Польщі невідомий розмалював червоною фарбою консульство України.
Польською мовою на стіні написали: "Україна — ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", а біля герба України намалювали шибеницю та свастику.
Нагадаємо, у середу пополудні, 11 жовтня, спікер Сенату Польщі Станіслав Карчевський почне свій триденний візит до України, де зустрінеться з головою Верховної ради України Андрієм Парубієм, відвідає Київ, Харків, польські місця пам’яті та цвинтар у Биківні.
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