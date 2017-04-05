У Польщі затримали "нічного вовка" через загрозу безпеці країни
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на польський сайт Interia.pl.
Згодом з'ясувалося, що затриманий - член прокремлівського байкерського клубу "Нічні вовки".
"Можу підтвердити, що у рамках перевірки легальності перебування, у Мисловицях перевірено групу з 36 осіб, одну з яких затримано. В системі Шенген її позначено як особу, яка становить загрозу для безпеки країни", - заявила представник прес-служби прикордонної служби РП Йоанна Рокицьких .
За її словами, затриманий буде переданий російській стороні.
Російські ЗМІ повідомили, що затриманим виявився член байкерського клубу "Нічні вовки" Микола Логінов.
Як відомо, група російських байкерів з мотоклубу "Нічні вовки" потрапила до Польщі через пункт пропуску "Брест".
Нагадаємо, раніше в МЗС Польщі заявивли, що не бачать причин забороняти в'їзд байкерам з "Нічних вовків".
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