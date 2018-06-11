У Польщі затримали роботодавця, який використовував українців для примусових робіт
Затриманий - 42-річний громадянин Польщі. На його слід польські прикордонники натрапили рік тому під час перевірки фірми у Вейгеровському повіті Поморського воєводства, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".
Чоловік через оголошення знаходив для роботи на будівництвах поляків, а також громадян України, Білорусі, Грузії та Молдови.
Спочатку люди працювали у фірмі чоловіка, де з них вибирали тих, кому робота була найбільш необхідна, а також слухняних та піддатливих впливу і маніпуляціям. Таких працівників відправляли на роботу у Польщі та Швеції.
Раніше, співробітники Прикордонної служби Польщі викрили організовану злочинну групу, яка допомагала громадянам України незаконно потрапити у Великобританію за підробленими польськими паспортами.
Нагадаємо, що за межами України тільки за офіційними даними працює близько 3 млн наших громадян.
Відтік робочої сили вже призвів до того, що у великих містах бізнесмени відчули дефіцит фахівців.
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