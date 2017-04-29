У Польщі заявили про можливість відновлення пам’ятника УПА в Грушовичах

Після проведення археологічних досліджень і підтвердження, що в цьому місці справді є останки українців, могилу вояків УПА може бути впорядковано на кладовищі в Грушовичах.

Про це йдеться в офіційній заяві Інституту національної пам'яті Польщі (ІНПП), повідомляє Zaxid.net.

"Польська сторона неодноразово підкреслювала в кореспонденції з українськими партнерами, що існуючий від 1994 року об'єкт на кладовищі у Грушовичах потрібно розібрати, аби провести археологічні дослідження, що мають на меті підтвердити наявність людських останків під пам'ятником, а могила могла б бути упорядкована Міжвідомчою комісією (України – ред.) у співпраці з польською стороною і підлягала б юридичному захисту з боку польської держави. Ми й надалі підтримуємо свою позицію в цьому питанні і готові допомогти українській стороні", – йдеться в заяві ІНПП.

Польська сторона "із здивуванням" сприйняла інформацію Українського інституту національної пам’яті, що у відповідь на демонтаж пам'ятника у Грушовичах українська сторона призупинить процес легалізації польських меморіальних об’єктів на території України і надання дозволів на проведення робіт з пошуку поховань та впорядкування польських місць пам’яті в Україні.

ІНПП повідомив, що не сприймає аргументи української сторони про те, що в 90-х роках минулого століття у законодавчому полі Польщі існувала "правова порожнина" щодо процедури встановлення пам'ятників. Зазначається, що ІНПП неодноразово інформував українських колег, а також Об'єднання українців у Польщі (ОУП), що "об’єкт у Грушовичах встановлено нелегально".

Водночас, польська сторона відкидає звинувачення у тому, що вона не реагує на акти вандалізму щодо нелегально встановлених українських пам'ятників на своїй території. Прикладом реакції Варшави на акти вандалізму названо негайну реакцію місцевої влади на профанацію могили УПА на українському кладовищі у Пікуличах біля Перемишля чи на горі Монастир біля села Верхрата.

Польська сторона наголосила, що після нападів, ймовірно проросійських сил на інші місця пам'яті, ІНПП закликав українську сторону "до діалогу щодо зміни їх форми, написів, що дозволило б на їх легалізацію".

Зазначається, що польська сторона не сприймає також аргументацію українців, що 105 польських пам'ятників на території України є нелегальними, оскільки раніше українська сторона не висловлювала своїх застережень з приводу їх легальності.

ІНПП Польщі також висловив готовність до подальшої співпраці з українською стороною.

Нагадаємо, пам’ятник воякам УПА на цвинтарі у Грушовичах звели у жовтні 1994 року. Меморіал неодноразово нищили вандали, але силами українців у Польщі монумент відновлювали.

26 квітня у селі Грушовичі поблизу Перемишля демонтували пам’ятник воякам УПА. Роботи з демонтажу очолив президент Національного Руху у Підкарпатському воєводстві Марек Кульпа. Міністерство культури і національної спадщини Польщі назвало законним демонтаж пам'ятника.