У Польщі заявили, що майже всі грошові перекази здійснюють українські заробітчани

У Нацбанку Польщі заявили, що в географічній структурі переважають переклади в Україні

Українці, що працюють у Польщі, у третьому кварталі 2017 року перевели в Україну 3,2 млрд злотих (близько €770 млн), це 91% від загального обсягу коштів.

Крім того, у польському Нацбанку відзначили, що за цей період іноземці перевели за кордон у цілому 3,5 млрд злотих (€842 млн). Це на 1,7 млрд злотих більше, ніж за аналогічний період минулого року, - повідомив Національний банк Польщі, інформує Bankier.pl.

Також у банку додали, що зростання виникло через збільшення грошових переказів з боку короткочасних мігрантів.

Нагадаємо, з 12 червня українці отримали можливість здійснювати перекази коштів за кордон без обмеження по сумі.

