БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкраїнці, що працюють у Польщі, у третьому кварталі 2017 року перевели в Україну 3,2 млрд злотих (близько €770 млн), це 91% від загального обсягу коштів.
Нагадаємо, з 12 червня українці отримали можливість здійснювати перекази коштів за кордон без обмеження по сумі.
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У Польщі заявили, що майже всі грошові перекази здійснюють українські заробітчани
У Нацбанку Польщі заявили, що в географічній структурі переважають переклади в Україні
Фото: з вільних джерел
Крім того, у польському Нацбанку відзначили, що за цей період іноземці перевели за кордон у цілому 3,5 млрд злотих (€842 млн). Це на 1,7 млрд злотих більше, ніж за аналогічний період минулого року, - повідомив Національний банк Польщі, інформує Bankier.pl.
Також у банку додали, що зростання виникло через збільшення грошових переказів з боку короткочасних мігрантів.
Нагадаємо, з 12 червня українці отримали можливість здійснювати перекази коштів за кордон без обмеження по сумі.
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