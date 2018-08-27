У Польщі живе та працює понад мільйон українців, – посол

Українці отримали близько 200 тисяч "карт поляка"

У Польщі живе та працює понад мільйон громадян України. Близько 200 тисяч українців отримали "карту поляка".

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наразі в Польщі працює та живе більше ніж 1 млн українців. Точних даних немає, ці дані базуються на кількості виданих національних віз, дозволів на роботу або проживання", – розповів посол під час прес-клубу XIII наради керівників закордонних дипломатичних установ України в понеділок у Києві.

Дещиця уточнив, що, за його даними, було видано близько 200 тис. "карт поляка" і українці роблять серйозний внесок у польську економіку.

Дипломат додав, що є необхідність обладнання пунктів пропуску на кордоні з Україною:

"Є проблема збільшення та модернізації пунктів пропуску на українсько-польському кордоні".

Нагадаємо, українці, які працюють в Польщі, в першому кварталі 2018 року переказали до дому $790 млн.