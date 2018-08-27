У Польщі живе та працює понад мільйон українців, – посол
Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, пише "Інтерфакс-Україна".
"Наразі в Польщі працює та живе більше ніж 1 млн українців. Точних даних немає, ці дані базуються на кількості виданих національних віз, дозволів на роботу або проживання", – розповів посол під час прес-клубу XIII наради керівників закордонних дипломатичних установ України в понеділок у Києві.
Дещиця уточнив, що, за його даними, було видано близько 200 тис. "карт поляка" і українці роблять серйозний внесок у польську економіку.
Дипломат додав, що є необхідність обладнання пунктів пропуску на кордоні з Україною:
"Є проблема збільшення та модернізації пунктів пропуску на українсько-польському кордоні".
Нагадаємо, українці, які працюють в Польщі, в першому кварталі 2018 року переказали до дому $790 млн.
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