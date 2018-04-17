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У Польщі живуть та працюють 2 мільйони українців

Трудова міграція українців у Польщі вигідна як для самої Польщі, так і для України, - посол
На території Польщі наразі проживають, працюють та навчаються 2 мільйони українців.
У Польщі живуть та працюють 2 мільйони українців Фото: з вільних джерел

За словами посла, трудова міграція українців у Польщі вигідна як для самої Польщі, так і для України.

"Українці присилають заощадження своїм сім’ям в Україну. За нашими розрахунками, минулого року з Польщі в Україну перерахували 100 млрд грн", - повідомив посол Польщі в Україні Як Пєкло на прес-конференції у Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що з 2018 року в Польщі набули чинності нові правила працевлаштування іноземців, згідно з якими заяви поляків про намір доручити роботу іноземцеві буде замінено платними дозволами на сезонні роботи.

 

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17 04 2018 15:40
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