CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа території Польщі наразі проживають, працюють та навчаються 2 мільйони українців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі живуть та працюють 2 мільйони українців
Трудова міграція українців у Польщі вигідна як для самої Польщі, так і для України, - посол
Фото: з вільних джерел
За словами посла, трудова міграція українців у Польщі вигідна як для самої Польщі, так і для України.
"Українці присилають заощадження своїм сім’ям в Україну. За нашими розрахунками, минулого року з Польщі в Україну перерахували 100 млрд грн", - повідомив посол Польщі в Україні Як Пєкло на прес-конференції у Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, що з 2018 року в Польщі набули чинності нові правила працевлаштування іноземців, згідно з якими заяви поляків про намір доручити роботу іноземцеві буде замінено платними дозволами на сезонні роботи.
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17 04 2018 15:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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