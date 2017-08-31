CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півночі Польщі пасажирський поїзд, який прямував із Гдині в Бельсько-Бяла, на одній зі станцій зіткнувся з вантажним потягом, постраждала щонайменше 21 людинаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі зіткнулися пасажирський та вантажний потяги, є постраждалі
Від удару з рейок зійшли сім із 11 вагонів пасажирського поїзда
Фото: drona
За словами представника залізничної компанії країни, від удару з рейок зійшли сім із 11 вагонів. На момент аварії в поїзді знаходилися близько 200 осіб.
Про це повідомляє Associated Press.
За словами представника протипожежної служби Павла Фрачака, більше 20 людей були госпіталізовані, серед них четверо дітей.
Нагадаємо, що 22 серпня в результаті зіткнення високошвидкісного пасажирського поїзда з порожнім потягом поблизу Філадельфії, штат Пенсильванія (США) постраждали 42 людини.
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