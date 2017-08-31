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У Польщі зіткнулися пасажирський та вантажний потяги, є постраждалі

Від удару з рейок зійшли сім із 11 вагонів пасажирського поїзда
На півночі Польщі пасажирський поїзд, який прямував із Гдині в Бельсько-Бяла, на одній зі станцій зіткнувся з вантажним потягом, постраждала щонайменше 21 людина
У Польщі зіткнулися пасажирський та вантажний потяги, є постраждалі Фото: drona

За словами представника залізничної компанії країни, від удару з рейок зійшли сім із 11 вагонів. На момент аварії в поїзді знаходилися близько 200 осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами представника протипожежної служби Павла Фрачака, більше 20 людей були госпіталізовані, серед них четверо дітей.

Нагадаємо, що 22 серпня в результаті зіткнення високошвидкісного пасажирського поїзда з порожнім потягом поблизу Філадельфії, штат Пенсильванія (США) постраждали 42 людини.

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31 08 2017 06:18
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