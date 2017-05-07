У Польщі звинуватили осіб, які намагалися перешкодити вшануванню січових стрільців
Речниця Окружної прокуратури у Перемишлі Марта Пентковська відзначила, що обвинувачені у вульгарній формі ображали учасників ходи з приводу їхньої національної приналежності та силою притримували тих, хто йшов попереду процесії, унеможливлюючи їм подальший рух, інформує "Польське Радіо".
Крім того, п’ятеро чоловіків відповідатимуть за те, що діючи спільно і узгоджено під час червневих урочистостей, вони завдали ударів та шарпали одного з учасників – Зенона К., перешкоджаючи йому брати участь у процесії, а ще троє інших відповідатимуть також за нанесення ударів та смикання за одяг іншого чоловіка – Пйотра К. – теж з приводу його української національності.
Усім обвинуваченим загрожує покарання до 3 років позбавлення волі. Обвинувальний акт у цій справі вже надійшов до Районного суду у Перемишлі. Крім того, перемиська прокуратура звинуватила Адріана Н. у тому, що у грудні 2016 року під час Маршу перемишльських та львівських орлят, проходячи повз Український народний дім у Перемишлі, він вигукнув "смерть українцям".
Прокуратура звинуватила його у незаконному використанні погроз з приводу української національністю та підбурюванні до ненависті на національному ґрунті. Чоловікові загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що інцидент стався в червні 2016 року. Під час процесії вірян до військового цвинтаря група з 20 осіб намагалася перешкодити ході.
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