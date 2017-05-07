У Польщі звинуватили осіб, які намагалися перешкодити вшануванню січових стрільців

Чоловіку, який вигукнув "смерть українцям" загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі

Двадцять осіб звинувачено у перешкоджанні в червні 2016 року у Перемишлі проведенню церковній процесії греко-католиків та православних, які після панахиди за українськими воєнними героями йшли з собору вулицями міста на місцевий Український військовий цвинтар.

Речниця Окружної прокуратури у Перемишлі Марта Пентковська відзначила, що обвинувачені у вульгарній формі ображали учасників ходи з приводу їхньої національної приналежності та силою притримували тих, хто йшов попереду процесії, унеможливлюючи їм подальший рух, інформує "Польське Радіо".

Крім того, п’ятеро чоловіків відповідатимуть за те, що діючи спільно і узгоджено під час червневих урочистостей, вони завдали ударів та шарпали одного з учасників – Зенона К., перешкоджаючи йому брати участь у процесії, а ще троє інших відповідатимуть також за нанесення ударів та смикання за одяг іншого чоловіка – Пйотра К. – теж з приводу його української національності.

Усім обвинуваченим загрожує покарання до 3 років позбавлення волі. Обвинувальний акт у цій справі вже надійшов до Районного суду у Перемишлі. Крім того, перемиська прокуратура звинуватила Адріана Н. у тому, що у грудні 2016 року під час Маршу перемишльських та львівських орлят, проходячи повз Український народний дім у Перемишлі, він вигукнув "смерть українцям".

Прокуратура звинуватила його у незаконному використанні погроз з приводу української національністю та підбурюванні до ненависті на національному ґрунті. Чоловікові загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що інцидент стався в червні 2016 року. Під час процесії вірян до військового цвинтаря група з 20 осіб намагалася перешкодити ході.