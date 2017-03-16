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Польща збудує міжнародний авіахаб

Аеропорт стане найбільшим в країні
У Польщі з'явиться центральний аеропорт, який стане регіональним європейським авіахабом.
Польща збудує міжнародний авіахаб Фото:112.ua

Як заявив віце-прем’єр, міністр розвитку РП Матеуш Моравецький, аеропорт з'явиться між Варшавою і Лодзем і стане центральним та найбільшим летовищем у країні. І, водночас, регіональним європейським авіахабом.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Між Варшавою і Лодзем має бути великий міжнародний аеропорт, який має усі шанси обслуговувати не лише локальні чи регіональні рейси, але й стати великим міжнародним авіахабом",- заявив Моравецький.

За його словами,  у фазі перших 10-15 років свого існування аеропорт зможе обслужити до 50 млн пасажирів.

"Аеропорт може також сполучити Польщу з Шовковим шляхом, може стати справді великим центром на шляху Схід-Захід", - зауважив Моравецький.

Нагадаємо, нещодавно перший літак авіакомпанії Ryanair здійснив посадку в Україні, в київському аеропорту Жуляни.

Вчора, 15 березня, стало відомо, що Ryanair літатиме до 7 міст Європи зі Львова, зокрема, до Італії та Іспанії.

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16 03 2017 22:00
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