Польща збудує міжнародний авіахаб

У Польщі з'явиться центральний аеропорт, який стане регіональним європейським авіахабом.

Як заявив віце-прем’єр, міністр розвитку РП Матеуш Моравецький, аеропорт з'явиться між Варшавою і Лодзем і стане центральним та найбільшим летовищем у країні. І, водночас, регіональним європейським авіахабом.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Між Варшавою і Лодзем має бути великий міжнародний аеропорт, який має усі шанси обслуговувати не лише локальні чи регіональні рейси, але й стати великим міжнародним авіахабом",- заявив Моравецький.

За його словами, у фазі перших 10-15 років свого існування аеропорт зможе обслужити до 50 млн пасажирів.

"Аеропорт може також сполучити Польщу з Шовковим шляхом, може стати справді великим центром на шляху Схід-Захід", - зауважив Моравецький.

Нагадаємо, нещодавно перший літак авіакомпанії Ryanair здійснив посадку в Україні, в київському аеропорту Жуляни.

Вчора, 15 березня, стало відомо, що Ryanair літатиме до 7 міст Європи зі Львова, зокрема, до Італії та Іспанії.