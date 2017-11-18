У Польщу не пустили першого українця з "чорного списку" Ващиковського

Святославу Шереметі повідомили, що йому заборонено в'їзд на рік в Польщу і Шенгенську зону

Польські прикордонники у суботу, 18 листопада, не впустили в країну відповідального секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремету.

За словами Святослав Шеремета, він їхав у польське місто Ланцут разом з делегацією товариства Надсяння в одному з двох автобусів делегації, повідомляють "Варіанти".

О 12.00 на міжнародному пункті пропуску Шегині у Шеремети забрали паспорт і наказали чекати керівника зміни. Святославу Шереметі повідомили, що йому заборонено в'їзд на рік в Польщу і Шенгенську зону.

Повідомляється, що у Святослава Шеремети є Шенгенська віза, видана Німеччиною.

Таким чином Святослав Шеремета є першим українцем із так званого "чорного списку" Ващиковського, якого не пустили в країну.

Нагадаємо, що за даними джерел польського видання Dziennik, Польща заборонила в’їзд очільнику Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу. Сам В'ятрович заявив, що ще не отримував офіційних повідомлень від польської влади.

У свою чергу посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що наразі немає офіційного підтвердження того, що Польща внесла очільника Інституту національної пам’яті України Володимира В’ятровича до списку персон нон грата.