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У Польщу не пустили першого українця з "чорного списку" Ващиковського

Святославу Шереметі повідомили, що йому заборонено в'їзд на рік в Польщу і Шенгенську зону
Польські прикордонники у суботу, 18 листопада, не впустили в країну відповідального секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремету.
У Польщу не пустили першого українця з "чорного списку" Ващиковського Святослав Шеремета. Фото: varianty.lviv.ua

За словами Святослав Шеремета, він їхав у польське місто Ланцут разом з делегацією товариства Надсяння в одному з двох автобусів делегації, повідомляють "Варіанти".

О 12.00 на міжнародному пункті пропуску Шегині у Шеремети забрали паспорт і наказали чекати керівника зміни. Святославу Шереметі повідомили, що йому заборонено в'їзд на рік в Польщу і Шенгенську зону.

Повідомляється, що у Святослава Шеремети є Шенгенська віза, видана Німеччиною. 

Таким чином Святослав Шеремета є першим українцем із так званого "чорного списку" Ващиковського, якого не пустили в країну.

Нагадаємо, що за даними джерел польського видання Dziennik, Польща заборонила в’їзд очільнику Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу. Сам В'ятрович заявив, що ще не отримував офіційних повідомлень від польської влади.

У свою чергу посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що наразі немає офіційного підтвердження того, що Польща внесла очільника Інституту національної пам’яті України Володимира В’ятровича до списку персон нон грата.

9 листопада стало відомо, що Міністерство закордонних справ Польщі готує список українців, яким буде заборонений в'їзд до країни.

За словами глави МЗС Польщі Вітольда Ващиковського, список українців, яким заборонено в'їзд до Польщі, містить декілька прізвищ.
 

 

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18 11 2017 13:16
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