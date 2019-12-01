У польській шахті через землетрус обвалилася порода - один гірник загинув
"Один шахтар загинув і шестеро отримали поранення в результаті підземного поштовху в шахті “Рудна” в польському місті Польковіце на заході країни", - повідомляє "Радіо Польща".
Як зазначається, землетрус стався вранці 12 січня.
Спочатку повідомлялося про одного загиблого і трьох постраждалих, проте пізніше представниця гірничодобувної компанії KGHM Анна Осадчук уточнила, що в ході рятувальної операції до медиків звернулися ще три людини.
Зараз постраждалих доставлено в лікарні міст Легніца, Зелена-Гура і Любін. Стан принаймні трьох з них лікарі оцінюють як важкий.
Осадчук також зазначила, що підземний поштовх стався з природних причин. “Таких землетрусів у шахті протягом доби відбувається як мінімум кілька, але не таких потужних”, - пояснила вона.
Нагадаємо, що у четвер, 10 січня, близько 21:15 на шахті імені Героїв космосу "ДТЕК Павлоградвугілля" стався спалах метану на горизонті 370 метрів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?