У польській шахті через землетрус обвалилася порода - один гірник загинув

На заході Польщі на шахті "Рудна" після сильних поштовхів на глибині декількох сотень метрів обвалилася скельна порода, заваливши шахтарів.

"Один шахтар загинув і шестеро отримали поранення в результаті підземного поштовху в шахті “Рудна” в польському місті Польковіце на заході країни", - повідомляє "Радіо Польща".

Як зазначається, землетрус стався вранці 12 січня.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого і трьох постраждалих, проте пізніше представниця гірничодобувної компанії KGHM Анна Осадчук уточнила, що в ході рятувальної операції до медиків звернулися ще три людини.

Зараз постраждалих доставлено в лікарні міст Легніца, Зелена-Гура і Любін. Стан принаймні трьох з них лікарі оцінюють як важкий.

Осадчук також зазначила, що підземний поштовх стався з природних причин. “Таких землетрусів у шахті протягом доби відбувається як мінімум кілька, але не таких потужних”, - пояснила вона.

Нагадаємо, що у четвер, 10 січня, близько 21:15 на шахті імені Героїв космосу "ДТЕК Павлоградвугілля" стався спалах метану на горизонті 370 метрів.