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У польському Мінкультури вважають В'ятровича "безвідповідальною особою"

Заступник міністра культури також додав, що в питаннях взаємин із Україною "потрібно терпіння"
Заступник міністра культури Польщі Ярослав Селлін назвав очільника Українського інституту національної памяті Володимира В'ятровича "безвідповідальною особою з нав'язливими антипольськими ідеями".
У польському Мінкультури вважають В Володимир В’ятрович. Фото: hurtom.com

Про це Селлін заявив, коментуючи звинувачення на адресу міністра культури і віце-прем'єра Петра Глинські, який під час нещадавнього візиту в Україну "не наважився" запалити свічки на могилах жертв УПА, передає dziennik.pl

За його словами, головною метою візиту Глинські в Україну була спроба вивести історичні переговори (зокрема, щодо ексгумації польських громадян) на урядовий рівень. Однак, цього не вдалося зробити.

"Для нас дивно, чому українська держава таке важливе питання, як історичні переговори, довірила неурядовій установі, яким є Український інститут національної пам'яті, ще й на чолі з людиною, яка, на мій погляд, є безвідповідальною в питанні відносин із Польщею, часто із антипольськими нав'язливими ідеями", - зазначив він.

Заступник міністра культури також додав, що в питаннях взаємин із Україною "потрібно терпіння".

"Історичні відносини дуже складні, але ми повинні пам'ятати причину", - підкреслив Селлін.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський відмовився відвідати Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" через позицію його директора про те, що Польща 1918 року окупувала Західну Україну.

Нагадаємо, Вітольд Ващиковський заявив, що країна може заборонити в'їзд українцям, які дотримуються вкрай антипольських позицій в питаннях трактування загальної історії. Зокрема, йшлося про людей, які носять мундири СС "Галичина".

У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи висловлювання глави МЗС Польщі Вітольда Ващиковського, заявили, що в українців немає антипольських настроїв.

 

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