У польському Мінкультури вважають В'ятровича "безвідповідальною особою"

Заступник міністра культури також додав, що в питаннях взаємин із Україною "потрібно терпіння"

Заступник міністра культури Польщі Ярослав Селлін назвав очільника Українського інституту національної памяті Володимира В'ятровича "безвідповідальною особою з нав'язливими антипольськими ідеями".

Про це Селлін заявив, коментуючи звинувачення на адресу міністра культури і віце-прем'єра Петра Глинські, який під час нещадавнього візиту в Україну "не наважився" запалити свічки на могилах жертв УПА, передає dziennik.pl

За його словами, головною метою візиту Глинські в Україну була спроба вивести історичні переговори (зокрема, щодо ексгумації польських громадян) на урядовий рівень. Однак, цього не вдалося зробити.

"Для нас дивно, чому українська держава таке важливе питання, як історичні переговори, довірила неурядовій установі, яким є Український інститут національної пам'яті, ще й на чолі з людиною, яка, на мій погляд, є безвідповідальною в питанні відносин із Польщею, часто із антипольськими нав'язливими ідеями", - зазначив він.