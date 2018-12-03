У Польському морському пароплавстві виявили велику аферу: зникли 300 млн євро

Вдалося знайти чек на витрату ювелірних прикрас та нижньої білизни

Нове керівництво після аудиту проблемної компанії Польське морське пароплавство виявило масштабні фінансові порушення та зниклу суму щонайменше в 300 млн євро.

Про це пише Радіо Польща з посиланням на розслідування Niezalezna.pl.

Нецільове використання коштів та відмивання грошей розслідує крайова прокуратура.

Останні вісім років державну компанію очолювали представники партій Громадянська платформа та Польська селянська партія. Протягом цього часу борг компанії значно зріс та склав 700 млн злотих. У зв’язку із таким катастрофічним станом в компанії призначили нових керівників.

Нинішній керівник Павел Бжезіцький розпочав перевірку в усіх компаніях, які належать до групи.

Йому вдалося виявити чисельні зловживання з коштами пароплавства. Зокрема, нечесні витрати з кредитних карт, що їх здійснювали працівники дочірньої фірми Polsteam USA. За понад 150 тисяч доларів купувалися ювелірні вироби, цигарки та жіноча нижня білизна.

Бжезіцький вважає, що компанія перебуває в катастрофічному стані. Усього з її рахунків зникло 300 млн євро.

"Під час проведення перевірки ми намагаємося встановити куди зникли гроші, але це завдання не з легких", - додав він.

Виявилося, що багато документів просто були знищені, а компанії, які використовувалися для схем, наразі вже ліквідовані.

Новому керівникові вдалося знайти уцілілі документи, які підтверджують витрату 19 млн злотих зі зниклої суми.

Нагадаємо, правоохоронці ліквідували корупційну схему на Одеській митниці, в якій були задіяні керівник відділу, двоє інспекторів і колишній співробітник відомства.