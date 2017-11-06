У польському Перемишлі пройшла кількатисячна хода українців, - ФОТОрепортаж

У неділю, 11 червня, в польському прикордонному місті Перемишль пройшла кількатисячна хода українців у пам'ять про бійців УНР.

Захід проходив під посиленою охороною польських поліцейських.

Минулого року під час подібної ходи невідомі напали на українських активістів.

Також протягом останніх місяців у Перемишлі відбулись кілька інцидентів на національному ґрунті.

"Кожен рік після "зелених свят" ми проводимо поминальну ходу на честь загиблих українських воїнів Симона Петлюри, союзників Пілсудського. Це традиція ще з довоєнних часів", - розповіла ВВС Україна одна з організаторок акції.



Фото: ВВС Україна

Вона додала, що цього року ходу вперше посилено охороняють правоохоронці, адже минулого року під час аналогічного заходу сталися сутички з радикально налаштованими поляками.

Фото: ВВС Україна Загалом у цьогорічній ході взяло участь кілька тисяч польських українців. Вони несли українські та польські прапори. Також до акції приєдналися кілька українських політиків: губернатор та голова облради Львівщини і мер Львова. Прохід колони супроводжував військовий оркестр та хор, які виконували українські пісні.

Фото: ВВС Україна

Хода пройшла від греко-католицького храму у центрі міста до цвинтаря, де поховані бійці УНР, загиблі у часи визвольних змагань на 1917-1921 років.



Фото: ВВС Україна

Один з учасників ходи, літній чоловік розповідає: "Я вирішив пройти всю ходу до кінця. Не маю морального права не пройти, бо пам'ятаю, як ще моя мати так ходила".

Заходи безпеки

Захід охороняли кілька сотень польських поліцейських та волонтерів.

Частина правоохоронців мали спецзасоби: помпові рушниці, вогнегасники, кийки, щити та були одягнені у шоломи і бронежилети. Одна з центральних вулиць Перемишля - Юліуша Словацького - була перекрита для руху авто. Також паралельно з українською колоною йшли кілька десятків молодих людей з польською символікою та плакатами, із закресленими зображеннями Степана Бандери. Вони вигукували пропольські гасла та слово "Wstyd" ("Ганьба"). На одній з вулиць міста, по якій проходила українська колона, з відкритого вікна квартири гучно лунав гімн Польщі. Частина учасників ходи також підспівувала словам польського гімну. Поліція супроводжувала учасників акції до самого цвинтаря і під час меморіальних заходів там. Відкритих зіткнень під час ходи журналісти ВВС Україна не побачили.

Нагадаємо, у Польщі 9 липня відбудеться вшанування "дня пам’яті жертв геноциду ОУН-УПА".