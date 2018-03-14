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У польському Сеймі вважають замовником вибуху на цвинтарі у Львові Росію

У Польщі вчергове закликали Україну до розв'язання історичних спорів
Виконавцем акту вандалізму поблизу меморіалу “Львівські орлята” на Личаківському цвинтарі у Львові можуть бути особи різної національності, але замовник один - Росія.
У польському Сеймі вважають замовником вибуху на цвинтарі у Львові Росію Фото: radiosvoboda.org

Про це заявив у середу віце-маршалок Сейму, голова фракції правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) в Сеймі Ришард Терлецький у коментарі кореспондентові "Укрінформу" у кулуарах форуму "Європа-Україна" у польському Ряшеві.

"Навіть якщо це скоєно руками українців, поляків чи угорців, адже зовсім нещодавно ми мали зовсім незрозумілий польсько-угорський інцидент в Україні (участь польських націоналістів у підпалі офісу угорської меншини в Ужгороді - ред.), який не мав жодного сенсу, то незважаючи на те, хто був виконавцем, відомо, хто був замовником - Росія. Ми повинні це усвідомлювати і робити усе можливе, аби таких інцидентів не було",- заявив Терлецький.

На його думку, аби протидіяти намаганням із зовні погіршити двосторонні відносини, Польща та Україна мають прагнути до розв'язання історичних спорів, а також звертати увагу своїх силових структур на необхідність запобігання таким провокаціям, яких може ставати дедалі більше.

"Ми сподіваємося, що українська влада зможе ефективно протидіяти такого роду інцидентам", - наголосив віце-маршалок Сейму.

За його словами, обидві країни також мають зосереджувати увагу на позитивних аспектах розвитку - економічній, туристичній співпраці, підтримці України на міжнародній арені заради подальшого наближення Києва до європейських структур.

Нагадаємо, вчора, 13 березня, невідомі кинули вибуховий предмет на території Личаківського цвинтаря біля польського Меморіалу орлят.

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14 03 2018 19:22
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