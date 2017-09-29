У польському супермаркеті запровадили перевірку українців на касі

Табличка з подібним написом висіла там протягом 30 років

У польському місті Барлінек власник маленького супермаркету Bimex Єжи Бітель повісив табличку, яка закликає перевіряти кожного громадянина України на касі.

"Кожен громадянин України, пройшовши касу, піддається перевірці", - написано польською та українською мовами. Фото з табличкою у польському магазині швидко поширилося у соцмережах.

"Таке гарне місто, і такий жахливий напис. Шок і нічого більше", - пише користувачка соцмережі Facebook, яка оприлюднила фото.

Поляк Бітель згодом пояснив, що табличку він повісив після того, як український громадянин вкрав дві сумки продуктів, - повідомляє Wiadomosci.gazeta.pl.

Зазначається, що напис на прохання власника переклали українці, які працюють в магазині.

"Я зробив її під впливом імпульсу, занадто швидко. Не таким мав би бути зміст. Щиро перепрошую перед усіма, хто відчуває себе ображеним", - сказав він.

Однак чоловік додав, що табличка з подібним написом висіла там протягом 30 років "і ніколи не було ніяких скарг". Він також додав, що українці крадуть частіше, ніж поляки.

Польський Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки в терміновому порядку вже поінформував про ситуацію прокуратуру, омбудсмена та посольство України в Польщі.

В організації запевнили, що докладуть усіх зусиль, щоб особи, відповідальні за встановлення такої таблички понесли відповідальність.

"Наш юридичний відділ готує повідомлення про правопорушення", - заявили в організації.

Нагадаємо, колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський побоюється погіршення стосунків між Україною та Польщею на ґрунті націоналізму.