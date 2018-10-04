У польському Вроцлаві в транспорті ввели обслуговування українською мовою
Зараз у Вроцлаві встановлено 154 нові стаціонарні квиткові термінали. Крім цього, у міському транспорті є майже 3 тисячі компостерів з функцією придбання проїзного квитка у трамваях і автобусах. Досі вони мали три мовні версії: польську, англійську та німецьку, відтепер з’явилася й українська мова, повідомляє "Простір".
Нову мову у квиткових терміналах ввела компанія Mennica Polska, яка відповідає за продаж квитків у Вроцлаві. За різними підрахунками, у Вроцлаві до 10% населення міста можуть складати громадяни України.
Нагадаємо, що українську мову в квиткові термінали міського транспорту введено також у Познані. Також Познань - перше місто Польщі, яке запустило спеціальну підсторінку для громадян України на сайті міста. На ній українці рідною мовою можуть знайти інформацію про місто, роботу та освіту.
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