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У польському Вроцлаві в транспорті ввели обслуговування українською мовою

За різними підрахунками, у Вроцлаві до 10% населення міста можуть складати громадяни України
У терміналах для купівлі проїзних квитків та компостерах громадського транспорту Вроцлава (Нижня Силезія, Польща) ввели автоматичне обслуговування українською мовою.
У польському Вроцлаві в транспорті ввели обслуговування українською мовою Фото: dilovamova.com

Зараз у Вроцлаві встановлено 154 нові стаціонарні квиткові термінали. Крім цього, у міському транспорті є майже 3 тисячі компостерів з функцією придбання проїзного квитка у трамваях і автобусах. Досі вони мали три мовні версії: польську, англійську та німецьку, відтепер з’явилася й українська мова, повідомляє "Простір".

Нову мову у квиткових терміналах ввела компанія Mennica Polska, яка відповідає за продаж квитків у Вроцлаві. За різними підрахунками, у Вроцлаві до 10% населення міста можуть складати громадяни України.

Нагадаємо, що українську мову в квиткові термінали міського транспорту введено також у Познані. Також Познань - перше місто Польщі, яке запустило спеціальну підсторінку для громадян України на сайті міста. На ній українці рідною мовою можуть знайти інформацію про місто, роботу та освіту.

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10 04 2018 15:18
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