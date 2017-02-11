У Полтаві міжрегіональний конвертцентр "відмив" 40 млн
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Конверт" обслуговував понад 30 комерційних структур на територіях Полтавської, Чернігівської та Київської областей. Підприємці, які займалися оптово-роздрібним продажем будівельних матеріалів та іншої продукції, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку, ухиляючись при цьому від сплати податків.
Правоохоронці затримали організатора в Полтаві під час передачі "відмитих" грошей одному з клієнтів. Під час обшуку в автомобілі ділка правоохоронці виявили понад 400 тис. грн. Тривають обшуки в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів оборудки та у підставних директорів.
Рахунки підприємств, задіяних у схемі, заблоковано, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджує незаконну діяльність. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в Київській області правоохоронці ліквідували конвертцентр з оборотом понад 100 млн гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків