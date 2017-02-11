У Полтаві міжрегіональний конвертцентр "відмив" 40 млн

Правоохоронці затримали організатора в Полтаві під час передачі "відмитих" грошей одному з клієнтів

СБУ викрила в Полтаві міжрегіональний конвертаційний центр, який встиг перевести у готівку понад 40 млн грн

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Конверт" обслуговував понад 30 комерційних структур на територіях Полтавської, Чернігівської та Київської областей. Підприємці, які займалися оптово-роздрібним продажем будівельних матеріалів та іншої продукції, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку, ухиляючись при цьому від сплати податків.

Правоохоронці затримали організатора в Полтаві під час передачі "відмитих" грошей одному з клієнтів. Під час обшуку в автомобілі ділка правоохоронці виявили понад 400 тис. грн. Тривають обшуки в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів оборудки та у підставних директорів.

Рахунки підприємств, задіяних у схемі, заблоковано, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджує незаконну діяльність. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.