CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Полтаві на пляжі "Дублянщина" у четвер ввечері сталася перестрілка. В результаті важкі поранення отримали чоловік і дитина. Незабаром після поранення чоловік помер.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Полтаві на пляжі сталася стрілянина: є загиблий, поранено дитину,- ВІДЕО
Одного з нападників затримали
Фото: Facebook Тетянка Ефремова
Одного з нападників затримали, - повідомляє прес-служба патрульної поліції.
Очевидці повідомляють, що серед відпочивальників виникла сварка. Спочатку в хід пішли травматичні пістолети, потім карабін "Сайга" (за попередньою інформацією він має офіційну реєстрацію).
Фото: poltava.to
Один з учасників перестрілки зник на автомобілі ВАЗ-2108. У місті оголошено план "Перехоплення".
Нагадаємо, в результаті збройного конфлікту на головному залізничному вокзалі в Києві поранені три людини.
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10 08 2017 21:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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