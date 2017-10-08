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У Полтаві на пляжі сталася стрілянина: є загиблий, поранено дитину,- ВІДЕО

Одного з нападників затримали
У Полтаві на пляжі "Дублянщина" у четвер ввечері сталася перестрілка. В результаті важкі поранення отримали чоловік і дитина. Незабаром після поранення чоловік помер.
У Полтаві на пляжі сталася стрілянина: є загиблий, поранено дитину,- ВІДЕО Фото: Facebook Тетянка Ефремова

Одного з нападників затримали, - повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Очевидці повідомляють, що серед відпочивальників виникла сварка. Спочатку в хід пішли травматичні пістолети, потім карабін "Сайга" (за попередньою інформацією він має офіційну реєстрацію).

Фото: poltava.to

Один з учасників перестрілки зник на автомобілі ВАЗ-2108. У місті оголошено план "Перехоплення".

Нагадаємо, в результаті збройного конфлікту на головному залізничному вокзалі в Києві поранені три людини.

 

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10 08 2017 21:42
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