CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ніч з 28 на 29 серпня невідомі особи облили фарбою пам'ятник Петру I і хрест на братській могилі російських воїнів, розташовані на території державного історико-культурного заповідника "Поле Полтавської битви".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Полтаві облили фарбою пам'ятник російському імператору Петру I, - ФОТО
Поліція з'ясовує обставини правопорушення
Фото: pl.npu.gov.ua
"Пошкодження пам'ятників побачив працівник заповідника під час обходу території вранці і повідомив про подію в поліцію. Зараз співробітники відділення поліції №1 міста Полтава з'ясовують всі обставини правопорушення", - повідомляють на сайті обласного управління Нацполіції.
Фото: ГУ Нацполіції у Полтавській області
Нагадаємо, що в Одесі невідомі особи демонтували бюст маршалу Георгію Жукову, який стояв на розі проспекту Небесної Сотні (колишній проспект Жукова) і вул. Академіка Глушка, після чого підвісили його над Деволановським спуском.
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29 08 2017 18:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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