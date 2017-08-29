У Полтаві облили фарбою пам'ятник російському імператору Петру I, - ФОТО Поліція з'ясовує обставини правопорушення

У ніч з 28 на 29 серпня невідомі особи облили фарбою пам'ятник Петру I і хрест на братській могилі російських воїнів, розташовані на території державного історико-культурного заповідника "Поле Полтавської битви".

Фото: pl.npu.gov.ua

"Пошкодження пам'ятників побачив працівник заповідника під час обходу території вранці і повідомив про подію в поліцію. Зараз співробітники відділення поліції №1 міста Полтава з'ясовують всі обставини правопорушення", - повідомляють на сайті обласного управління Нацполіції.

Фото: ГУ Нацполіції у Полтавській області Нагадаємо, що в Одесі невідомі особи демонтували бюст маршалу Георгію Жукову, який стояв на розі проспекту Небесної Сотні (колишній проспект Жукова) і вул. Академіка Глушка, після чого підвісили його над Деволановським спуском.

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