У Полтаві праворадикальні активісти четвертий день блокують роботу міськради
Частина протестувальників брала участь в акції 5 квітня, коли відбулися масові зіткнення. Одного причетного до заворушень затримали, ще декількох шукають, повідомляє "112 Україна".
"Дві людини зараз у кримінальному провадженні, які наносили тілесні ушкодження і використовували ножі, обом оголошено про підозру", - заявив начальник відділу комунікації управління Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв.
Виходячи з вимог лідерів активістів зрозуміло - вони хочуть дозволити затриманим уникнути відповідальності за скоєні правопорушення.
"Основна вимога - це зняття справ щодо масових безладів, які вони відкрили на хлопців", - зазначив голова фракції ВО "Свобода" у Полтавській міськраді Юліан Матвійчук.
Схоже, що саме після втручання радикальних активістів акція протесту переросла в масові заворушення з декількома потерпілими, ця акція - результат протистояння полтавчан і забудовника.
Будівництво в арці, як зазначає забудовник, законне, однак активісти налаштовані рішуче. Тепер конструкції знищені, а в тому, що сталося, будуть розбиратися правоохоронці.
Нагадаємо, 5 квітня в Полтаві мирна акція протесту проти незаконної забудови завершилася бійкою. В результаті зіткнень постраждало шестеро активістів, двох з них з ножовими пораненнями були госпіталізовані в лікарню, де їм зробили операції.
Наступного дня полтавці зібралися під стінами міськради. Згодом невідомий повідомив про замінування будівлі Полтавської міської ради.
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