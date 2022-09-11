У Полтаві відкрили мурал на честь захисника Маріуполя

Мурал, присвячений Герою України, в.о. командира 36 окремої бригади морської піхоти майору Сергію Волинському, його позивний "Волина"

Про це повідомляє Асоціація родин захисників "Азовсталі" у Telegram

"9 листопада у Полтаві відбулося урочисте відкриття муралу, присвяченого Герою України, в.о. командира 36 окремої бригади морської піхоти майору Сергію Волинському на псевдо "Волина". ...Від імені Героя на відкритті була присутня його сестра, представниця Асоціації родин захисників "Азовсталі" Тетяна Харько", - йдеться у повідомленні.

Мурал "Вірний завжди" створила команда "Містохаб" і художники Андрій Ковтун, Гриша Шоком та Антон Кондрашов. Він прикрашатиме один з висотних будинків у провулку Ломаний, 38А - як нагадування про те, що герой оборони Маріуполя народився і виріс у Полтаві.

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну повернуто з російського полону понад 200 українських захисників, а також десятьох іноземців, які воювали на боці Збройних сил України.

П'ятеро визволених командирів полку "Азов", зокрема виконувач обов'язків командира 36-ої окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (позивний «Волина»), перебуватимуть до кінця повномасштабної війни у Туреччині під особистими гарантіями безпеки президента Ердогана. Усім п'ятьом присвоєно звання Героя України.