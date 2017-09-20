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У Полтаві пройшли обшуки в кабінети голови міськради, мера та його заступників

За попередніми даними, обшуки пов'язані з кримінальним провадженням про розтрату
У середу, 20 вересня, співробітники поліції спільно з генпрокуратурою прийшли з обшуком до міської ради Полтави.
У Полтаві пройшли обшуки в кабінети голови міськради, мера та його заступників Фото: nv.ua

Слідчі дії проходять, зокрема, в кабінетах секретаря міськради Оксани Деркач, мера міста Олександра Мамая та його заступників Михайла Шевченка, Андрія Ляміна та Наталії Сук, - повідомляє poltava.to.

При цьому зазначається, що на момент початку обшуку, який проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого у квітні 2017 року, нікого із зазначених чиновників на робочих місцях не було.

Згідно з деякими даними, слідчі дії в міськраді пов'язані з розтратою коштів, пов'язаною з фірмами Будгарант-7 і УМБ-23.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро 31 серпня затримали за підозрою в отриманні хабара суддю Ленінського районного суду Полтави.

 
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20 09 2017 11:45
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