CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ середу, 20 вересня, співробітники поліції спільно з генпрокуратурою прийшли з обшуком до міської ради Полтави.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Полтаві пройшли обшуки в кабінети голови міськради, мера та його заступників
За попередніми даними, обшуки пов'язані з кримінальним провадженням про розтрату
Фото: nv.ua
Слідчі дії проходять, зокрема, в кабінетах секретаря міськради Оксани Деркач, мера міста Олександра Мамая та його заступників Михайла Шевченка, Андрія Ляміна та Наталії Сук, - повідомляє poltava.to.
При цьому зазначається, що на момент початку обшуку, який проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого у квітні 2017 року, нікого із зазначених чиновників на робочих місцях не було.
Згідно з деякими даними, слідчі дії в міськраді пов'язані з розтратою коштів, пов'язаною з фірмами Будгарант-7 і УМБ-23.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро 31 серпня затримали за підозрою в отриманні хабара суддю Ленінського районного суду Полтави.
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20 09 2017 11:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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