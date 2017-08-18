Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Полтаві жінка зачинила в авто трирічну дитину у 33 градусну спеку

Небайдужий перехожий помітив, що дитина перестала рухатися, тож розбив скло і зателефонував до поліції
У Полтаві чоловік розбив скло у чужій машині, рятуючи від 33-градусної спеки 3-річну дитину.
У Полтаві жінка зачинила в авто трирічну дитину у 33 градусну спеку Фото: facebook.com/poltavapolice

"15 серпня близько 15 год надійшов виклик від небайдужого громадянина про те, що в м. Полтава на вул. Європейська, 2 у автомобілі Honda CR-Z зачинена маленька дитина, яка застрягла між сидіннями авто", - повідомили у патрульній поліції міста.

Коли екіпаж прибув на місце події, то виявив розбите переднє ліве скло в автомобілі та матір із дитиною поряд.

Як з'ясувалося, чоловік проходив поряд із парковкою і почув, як у автомобілі плаче дитина. Після цього він намагався знайти власника авто, але йому це не вдалося.

За словами чоловіка, підійшовши до автомобіля, він побачив, що дитина впала між сидіннями та перестала рухатися. Тож, він викликав патрульну поліцію та вирішив, що чекати немає часу, тож розбив скло та витягнув дитину. Проте згодом до авто повернулася мати, забрала дитину і була обурена через розбите скло. Жінка запевнила, що дитина спала, а вона відійшла на 10 хвилин. 

Нагадаємо, що на території Італії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Сербії, Угорщини, Румунії, Польщі, Швейцарії та Словенії ввели червоний рівень небезпеки через аномальну спеку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 08 2017 11:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.