У Полтаві жінка зачинила в авто трирічну дитину у 33 градусну спеку

У Полтаві чоловік розбив скло у чужій машині, рятуючи від 33-градусної спеки 3-річну дитину.

"15 серпня близько 15 год надійшов виклик від небайдужого громадянина про те, що в м. Полтава на вул. Європейська, 2 у автомобілі Honda CR-Z зачинена маленька дитина, яка застрягла між сидіннями авто", - повідомили у патрульній поліції міста.

Коли екіпаж прибув на місце події, то виявив розбите переднє ліве скло в автомобілі та матір із дитиною поряд.

Як з'ясувалося, чоловік проходив поряд із парковкою і почув, як у автомобілі плаче дитина. Після цього він намагався знайти власника авто, але йому це не вдалося.

За словами чоловіка, підійшовши до автомобіля, він побачив, що дитина впала між сидіннями та перестала рухатися. Тож, він викликав патрульну поліцію та вирішив, що чекати немає часу, тож розбив скло та витягнув дитину. Проте згодом до авто повернулася мати, забрала дитину і була обурена через розбите скло. Жінка запевнила, що дитина спала, а вона відійшла на 10 хвилин.