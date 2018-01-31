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У Полтавській області бізнесмен пропонував начальнику поліції 100 тис. гривень хабара в рік

Начальник поліції поінформував про пропозицію неправомірної вигоди правоохоронців
Співробітники Служби безпеки в Полтавській області затримали бізнесмена за підозрою в дачі хабара начальнику місцевої патрульної поліції.
У Полтавській області бізнесмен пропонував начальнику поліції 100 тис. гривень хабара в рік Фото: gp.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Фейсбуці.

Встановлено, що власник однієї з провідних компаній на ринку пасажирських перевезень в області запропонував поліцейському 120 тис. гривень на рік. У таку суму бізнесмен оцінив нефіксування будь-яких порушень з боку перевізника.

Начальник поліції поінформував про пропозицію неправомірної вигоди правоохоронців.

Співробітники СБУ затримали бізнесмена в кабінеті керівника патрульної поліції при спробі передачі частини суми.

Вирішується питання про оголошення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальника екоінспекції в Запорізькій області затримали при отриманні хабара.

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