У Полтавській області бізнесмен пропонував начальнику поліції 100 тис. гривень хабара в рік
Про це повідомляє прес-служба СБУ в Фейсбуці.
Встановлено, що власник однієї з провідних компаній на ринку пасажирських перевезень в області запропонував поліцейському 120 тис. гривень на рік. У таку суму бізнесмен оцінив нефіксування будь-яких порушень з боку перевізника.
Начальник поліції поінформував про пропозицію неправомірної вигоди правоохоронців.
Співробітники СБУ затримали бізнесмена в кабінеті керівника патрульної поліції при спробі передачі частини суми.
Вирішується питання про оголошення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальника екоінспекції в Запорізькій області затримали при отриманні хабара.
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