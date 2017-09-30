У Полтавській області горять 70 гектарів торфовищ, – ФОТО
Про це повідомляють у ДСНС області.
"29 вересня о 20:00 внаслідок пожежі на відкритій території сухої трави та очерету поблизу с. Строкачі Семенівського району виникло горіння окремих осередків поверхневих покладів торфу на загальній площі 70 гектарів", – розповідають у відомстві.
Фото: poltava.dsns.gov.ua
Фото: poltava.dsns.gov.ua
Пожежу гасять 27 одиниць техніки та 64 чоловік особового складу зведеного загону Головного управління ДСНС України у Полтавській області. Також представники суб’єктів господарювання виділили 6 одиниць важкої техніки.
Фото: poltava.dsns.gov.ua
Фото: poltava.dsns.gov.ua
Фото: poltava.dsns.gov.ua
"Ліквідація пожежі на торфовищі триває", – зазначають у ДСНС.
Фото: poltava.dsns.gov.ua
Фото: poltava.dsns.gov.ua
Фото: poltava.dsns.gov.ua
Нагадаємо, в Черкаській області через пожежу на торф'яних полях у понеділок, 18 вересня, запровадили режим надзвичайної ситуації.
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