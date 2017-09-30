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У Полтавській області горять 70 гектарів торфовищ, – ФОТО

Ліквідація пожежі триває
У Полтавській області горять торфовища на площі 70 гектарів.
У Полтавській області горять 70 гектарів торфовищ, – ФОТО Фото: poltava.dsns.gov.ua

Про це повідомляють у ДСНС області.

"29 вересня о 20:00  внаслідок пожежі  на відкритій території сухої трави та очерету  поблизу с. Строкачі Семенівського району  виникло горіння  окремих осередків поверхневих покладів торфу на загальній площі 70 гектарів", – розповідають у відомстві.


Фото: poltava.dsns.gov.ua


Фото: poltava.dsns.gov.ua

Пожежу гасять 27 одиниць техніки та 64 чоловік особового складу зведеного загону Головного управління ДСНС України у Полтавській області. Також представники суб’єктів господарювання виділили 6 одиниць важкої техніки.


Фото: poltava.dsns.gov.ua


Фото: poltava.dsns.gov.ua


Фото: poltava.dsns.gov.ua

"Ліквідація пожежі на торфовищі триває", – зазначають у ДСНС.


Фото: poltava.dsns.gov.ua


Фото: poltava.dsns.gov.ua


Фото: poltava.dsns.gov.ua

Нагадаємо, в Черкаській області через пожежу на торф'яних полях у понеділок, 18 вересня, запровадили режим надзвичайної ситуації.

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30 09 2017 19:00
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