У Полтавській області горять 70 гектарів торфовищ, – ФОТО

У Полтавській області горять торфовища на площі 70 гектарів.

Про це повідомляють у ДСНС області.

"29 вересня о 20:00 внаслідок пожежі на відкритій території сухої трави та очерету поблизу с. Строкачі Семенівського району виникло горіння окремих осередків поверхневих покладів торфу на загальній площі 70 гектарів", – розповідають у відомстві.



Фото: poltava.dsns.gov.ua



Фото: poltava.dsns.gov.ua

Пожежу гасять 27 одиниць техніки та 64 чоловік особового складу зведеного загону Головного управління ДСНС України у Полтавській області. Також представники суб’єктів господарювання виділили 6 одиниць важкої техніки.



Фото: poltava.dsns.gov.ua



Фото: poltava.dsns.gov.ua



Фото: poltava.dsns.gov.ua

"Ліквідація пожежі на торфовищі триває", – зазначають у ДСНС.



Фото: poltava.dsns.gov.ua



Фото: poltava.dsns.gov.ua



Фото: poltava.dsns.gov.ua

Нагадаємо, в Черкаській області через пожежу на торф'яних полях у понеділок, 18 вересня, запровадили режим надзвичайної ситуації.