CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер, 12 квітня, у селі Сем’янівка Полтавського району Полтавської області вантажний автомобіль КрАЗ в'їхав у житловий будинок, у результаті пошкоджено лінію газопостачання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Полтавській області КрАЗ влетів у приватний будинок, один постраждалий
Автомобіль в'їхав у приватний будинок
У обласній поліції повідомили, що в автомобілі під час спуску з гори відмовили гальма. 30-річний водій під час небезпечної ситуації вистрибнув з КрАЗу. У результаті він отримав травму ноги, його госпіталізовано до медичного закладу.
Неконтрольована машина врізалася в одноповерховий приватний будинок та пошкодила лінію газопостачання.
Обставини ДТП з’ясовуються.
Нагадаємо, що у вівторок, 20 березня, в районі села Орлянка Михайлівського району Запорізької області поліцейський на власному автомобілі на смерть збив пішохода.
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12 04 2018 21:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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