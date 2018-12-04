У Полтавській області КрАЗ влетів у приватний будинок, один постраждалий

У четвер, 12 квітня, у селі Сем’янівка Полтавського району Полтавської області вантажний автомобіль КрАЗ в'їхав у житловий будинок, у результаті пошкоджено лінію газопостачання.

У обласній поліції повідомили, що в автомобілі під час спуску з гори відмовили гальма. 30-річний водій під час небезпечної ситуації вистрибнув з КрАЗу. У результаті він отримав травму ноги, його госпіталізовано до медичного закладу.

Неконтрольована машина врізалася в одноповерховий приватний будинок та пошкодила лінію газопостачання.

Обставини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, що у вівторок, 20 березня, в районі села Орлянка Михайлівського району Запорізької області поліцейський на власному автомобілі на смерть збив пішохода.