Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Полтавській області КрАЗ влетів у приватний будинок, один постраждалий

Автомобіль в'їхав у приватний будинок
У четвер, 12 квітня, у селі Сем’янівка Полтавського району Полтавської області вантажний автомобіль КрАЗ в'їхав у житловий будинок, у результаті пошкоджено лінію газопостачання.
У Полтавській області КрАЗ влетів у приватний будинок, один постраждалий

У обласній поліції повідомили, що в автомобілі під час спуску з гори відмовили гальма. 30-річний водій під час небезпечної ситуації вистрибнув з КрАЗу. У результаті він отримав травму ноги, його госпіталізовано до медичного закладу.

Неконтрольована машина врізалася в одноповерховий приватний будинок та пошкодила лінію газопостачання.

Обставини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, що у вівторок, 20 березня, в районі села Орлянка Михайлівського району Запорізької області поліцейський на власному автомобілі на смерть збив пішохода.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 04 2018 21:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.