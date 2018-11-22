У Полтавській області звільнили 21 особу з нелегального реабілітаційного центру

За вчинення зазначених злочинів зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років

Прокуратура Полтавської області звільнила 21 особу, яку примусово утримували у так званих "реабілітаційних центрах" без права вільного виходу на вулицю.

Правоохоронці з’ясували, що у двох реабілітаційних центрах знаходились 40 осіб, які за кошти родичів проходили курс реабілітації від наркотичної та алкогольної залежності, повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.

"21 "пацієнт" повідомив, що їх тримали на території закладів незаконно, усупереч їх волі, обмежуючи особисту свободу. Права вільного виходу з домоволодіння останні не мали, вікна були заґратовані та закриті, доступ свіжого повітря обмежено", - повідомили у відомстві.

У реабілітаційному центрі їм примусово давали лікарські засоби невідомого походження, а за порушення режиму забирали їжу та забороняли спілкуватися між собою, розповіли деякі особи.

Під час обшуку правоохоронці вилучили медичну документацію на підставі якої, люди перебували у "закладах".

"За результатами обшуків 21 особа (мешканці Полтавської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Київської, Житомирської, Харківської, Чернівецької, Кіровоградської, Сумської та Тернопільської областей) за власним бажанням залишили вказані реабілітаційні центри", - зазначили у прокуратурі.

На даний час відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України, виконуються слідчі дії.

Нагадаємо, правоохоронці Прикарпаття заявили про виявлення злочинної групи, яка два роки утримувала "в нелюдських умовах" 32 людей під приводом лікування від алкоголізму та наркозалежності.