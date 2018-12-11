У полтавському селі повалили пам'ятник Леніну, який місцеві мешканці вирішили не демонтувати

Уночі 11 листопада в селі Круподеринці Полтавської області повалили пам'ятник Леніну, який мешканці села відмовилися демонтувати добровільно.

Бюст радянського вождя повалили разом з постаментом, але не розбили, можливо, тому, що він виявився дуже міцним. Хто це зробив, поки що невідомо. Ще у вересні Оржицька районна державна адміністрація повідомила, що питання демонтажу пам'ятника за законом про декомунізацію виносилося на сесію сільської ради Круподеринців, але не дістало підтримки в місцевого населення і депутатів, інформує LB.ua.

Роз'яснювальна робота, яка проводилася із селянами та головою сільської ради, результатів не дала.

Оржицький відділ поліції своєю чергою повідомив, що бюст Леніна в Круподеринцях не перебуває на балансі сільради і є безхазяйним. Тому в діях посадових осіб Круподеринської сільської ради немає кримінального правопорушення за ст. 436-1 Кримінального кодексу (хоча є ознаки дисциплінарного проступку за невиконання розпорядження голови Полтавської ОДА).

Також, Український інститут національної пам'яті вимагає прибрати з території семи населених пунктів Болградського району Одеської області пам'ятники, які є символами комуністичного тоталітарного режиму.