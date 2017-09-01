У понеділок на Донбасі поранення отримали двоє українських військових

З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Авдіївці та Опитному

Станом на 18 годину 9 січня в зоні проведення АТО зафіксовано 27 обстрілів.

На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Водяне, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар’їнку, Широкине, Чермалик, Павлопіль. По Широкиному вогонь вела БМП противника.

На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів обстрілювали Зайцеве, Авдіївку та Луганське. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Авдіївці та Опитному.

На Луганському напрямку – в районі Сизого бойовики застосували БМ-21 Град.

З Мінометів неодноразово вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів та протитанкових керованих ракетних комплексів – по Новозванівці. По Троїцькому вогонь вів снайпер.

Станом на 18.00 відбулося 27 обстрілів. Двох наших військових поранено.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка поранених бійців ЗСУ налічувалось п'ятеро.

Загалом за добу бойовики, використовуючи заборонені мінськими угодами артилерію і міномети, 51 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на всіх напрямках.