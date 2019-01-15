У Порошенка кажуть, що близько 70 парафій перейшли з УПЦ МП до ПЦУ

Президент підтримує законопроект, який забезпечить перехід релігійних громад до ПЦУ

Майже 70 парафій Української православної церкви Московського патріархату перейшли до єдиної Православної церкви України.

Про це під час погоджувальної ради, заявила представниця президента у ВР нардеп Ірина Луценко, повідомляє прес-служба "Блоку Петра Порошенка".

Луценко назвала автокефалію "важливим кроком у звільненні від впливу Кремля" і РПЦ.

За її словами, вже близько 70 парафій перейшли з УПЦ МП в ПЦУ.

"Завдання України – зберегти міжконфесійний мир, але передбачити для демократичного суспільства прозору модель такого переходу парафій в ті, які вони бажають відвідувати", - додала нардеп.

Також вона заявила, що президент Петро Порошенко підтримує законопроект, який забезпечить перехід релігійних громад до ПЦУ.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України".

Президент Петро Порошенко заявив, що нагородив найвищим званням "Героя України" почесного патріарха Філарета, бо саме він заклав фундамент для створення в країні автокефальної церкви.