У Порошенка кажуть, що майже всю сіру зону на Донбасі звільнили від бойовиків
"Від того стану, в якому ми почали у травні 2014 року, дві третини території (Донбасу – ред.) були звільненні. Практично вся "сіра" зона звільнена та взята під контроль", - заявив Бірюков в ефірі на телеканалі "Прямий".
Поняття "сіра зона" з’явилося у 2014 році після підписання Мінського протоколу. Це нейтральна територія по обидва боки від лінії фронту.
У Мінських домовленостях та розпорядженні Кабінету міністрів є перелік населених пунктів, по яких проходить лінія розмежування, відповідно, котрі розташовані в "сірій зоні". Юридично всі вони підконтрольні Україні, фактично – не завжди.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Росія втратить решту України, якщо визнає так звані "ДНР" і "ЛНР".
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