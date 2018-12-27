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У Порошенка кажуть, що майже всю сіру зону на Донбасі звільнили від бойовиків

Поняття "сіра зона" з’явилося у 2014 році після підписання Мінського протоколу
Радник президента України Юрій Бірюков заявив, що Збройні Сили України взяли під контроль і звільнили від проросійських бойовиків майже всю "сіру зону" на Донбасі.
У Порошенка кажуть, що майже всю сіру зону на Донбасі звільнили від бойовиків Фото:volynnews.com

"Від того стану, в якому ми почали у травні 2014 року, дві третини території (Донбасу – ред.) були звільненні. Практично вся "сіра" зона звільнена та взята під контроль", - заявив Бірюков в ефірі на телеканалі "Прямий".

Поняття "сіра зона" з’явилося у 2014 році після підписання Мінського протоколу. Це нейтральна територія по обидва боки від лінії фронту.

У Мінських домовленостях та розпорядженні Кабінету міністрів є перелік населених пунктів, по яких проходить лінія розмежування, відповідно, котрі розташовані в "сірій зоні". Юридично всі вони підконтрольні Україні, фактично – не завжди.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Росія втратить решту України, якщо визнає так звані "ДНР" і "ЛНР".

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27 12 2018 09:12
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