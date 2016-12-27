У Порошенка кажуть, що Верховний суд буде сформований у березні 2017 року
"Верховний суд повинен бути сформований до кінця березня 2017 року та почати функціонувати в той же термін", - заявив заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов, повідомляє "РБК-Україна".
За словами Філатова, вимоги до кандидатів будуть досить високими, зокрема вони повинні будуть надати декларації всього свого майна, подати декларації доброчесності та декларації родинних зв'язків.
Він зазначив, що конкурс буде проходити в кілька етапів. Якщо будуть виявлені недостовірні дані, кандидати будуть відсіюватися. Після чого почнуться кваліфікаційний етап, психологічне оцінювання, вивчення досьє і співбесіди.
"Що стосується адвокатів і вчених, вони також повинні показати, що вони не просто 10 років тому отримали свідоцтво, а дійсно мають досвід захисту і представництва в судах", - підсумував Філатов.
Зазначимо, у вересні нова редакція закону "Про судоустрій і статус суддів" набула чинності одночасно з конституційними змінами в частині правосуддя.
Законом передбачено створення Вищого антикорупційного суду, Вищого суду з питань інтелектуальної власності (Вищий патентний суд) - має бути створений протягом року, тобто до 30 вересня 2017 року, а також місцевих окружних судів. Терміни створення Вищого антикорупційного суду і місцевих окружних судів у законі не визначені.
Апеляційні суди в нових апеляційних округах повинні бути створені до 30 вересня 2019 року.
Нагадаємо, що 2 червня за Конституційну реформу Порошенка проголосували 335 народних депутатів, в тому числі "Оппоблок" - 38 депутатів (з 44), "Відродження" - 22 (з 23) і "Воля народу" - 18 (з 19).
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