Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Порошенка кажуть, що Верховний суд буде сформований у березні 2017 року

За словами Філатова, вимоги до кандидатів будуть досить високими, зокрема вони повинні будуть надати декларації всього свого майна
Новий Верховний Суд України повинен бути сформований вже навесні 2017 року.
У Порошенка кажуть, що Верховний суд буде сформований у березні 2017 року Фото: vikka.ua

"Верховний суд повинен бути сформований до кінця березня 2017 року та почати функціонувати в той же термін", - заявив заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов, повідомляє "РБК-Україна".

За словами Філатова, вимоги до кандидатів будуть досить високими, зокрема вони повинні будуть надати декларації всього свого майна, подати декларації доброчесності та декларації родинних зв'язків.

Він зазначив, що конкурс буде проходити в кілька етапів. Якщо будуть виявлені недостовірні дані, кандидати будуть відсіюватися. Після чого почнуться кваліфікаційний етап, психологічне оцінювання, вивчення досьє і співбесіди. 

"Що стосується адвокатів і вчених, вони також повинні показати, що вони не просто 10 років тому отримали свідоцтво, а дійсно мають досвід захисту і представництва в судах", - підсумував Філатов.

Зазначимо, у вересні нова редакція закону "Про судоустрій і статус суддів" набула чинності одночасно з конституційними змінами в частині правосуддя.

Законом передбачено створення Вищого антикорупційного суду, Вищого суду з питань інтелектуальної власності (Вищий патентний суд) - має бути створений протягом року, тобто до 30 вересня 2017 року, а також місцевих окружних судів. Терміни створення Вищого антикорупційного суду і місцевих окружних судів у законі не визначені.

Апеляційні суди в нових апеляційних округах повинні бути створені до 30 вересня 2019 року.

Нагадаємо, що 2 червня за Конституційну реформу Порошенка проголосували 335 народних депутатів, в тому числі "Оппоблок" - 38 депутатів (з 44), "Відродження" - 22 (з 23) і "Воля народу" - 18 (з 19).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 12 2016 13:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українська зовнішня і внутрішня політика - непослідовна, розбалансована і неузгоджена

Українська зовнішня і внутрішня політика - непослідовна, розбалансована і неузгоджена

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.