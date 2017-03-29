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У Порошенка кажуть, що від його імені російські спецслужби хотіли зв'язатись з главою Польщі

Так звані "пранкери" не знали, що розмова вже відбулася
Російські спецслужби намагалися організувати телефонну розмову з главою Польщі Анджеєм Дудою від імені президента України Петра Порошенка.
У Порошенка кажуть, що від його імені російські спецслужби хотіли зв Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Ще одна ознака російського сліду в нападі на Генеральне консульство Польщі в Луцьку. Російські спецслужби спробували від імені України організувати увечері телефонну розмову з Анджеєм Дудою", – повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

"Так звані "пранкери" не знали, що розмова вже відбулася, а канцелярія президента Польщі в постійній координації з Адміністрацією президента України", – резюмує Цеголко.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко подзвонив президенту Польщі Анджею Дуді через інцидент із польським консульством у Луцьку. Порошенко заявив, що "українська влада діятиме рішуче для унеможливлення таких провокацій у майбутньому".

Вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.

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