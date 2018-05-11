У Порошенка кажуть, що ЗМІ перебільшили зростання його доходів
За його словами, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані як дохід відображається повернення суми вкладених коштів, пише "Інтерфакс".
Так, Порошенко отримав кошти від придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), але реальний дохід, за словами Медведєва, є різницею між сумами спочатку вкладених і повернутих коштів.
"Це означає, що задекларований дохід є насамперед поверненням вкладених коштів, а не є збільшенням статків фізичної особи. Фактична дохідність операцій із валютними ОВДП дорівнює ринковій ставці в розмірі 3,35% річних", - сказав він.
За його словами, 28 млн грн Порошенка, з 124 млн, про які раніше писала ЗМІ, були поверненням залучених коштів, а не прибутком.
"Імовірно, може йтися про тисячі гривень прибутку, але ніяк не про мільйони", - додав Медведєв.
Також він заявив, що Порошенко прокредитував державу на 100 млн грн шляхом придбання ОВДП.
Раніше повідомлялося, Порошенко за неповний 2018 рік задекларував майже 124 мільйони гривень.
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