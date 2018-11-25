У Порошенка прокоментували дії Росії на Азові

В АП засуджують грубе порушення Росією норм міжнародного права та Конвенції ООН з морського права

В Адміністрації Президента України останні дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗС України назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Про це в АП повідомили ввечері 25 листопада, пише "Українська правда".

"Засуджуємо грубе порушення Росією норм міжнародного права та Конвенції ООН з морського права за спробу привласнити українську акваторію та заборонити вільний рух українських та міжнародних суден. Агресивні дії РФ потребують рішучого засудження та жорсткої відповіді з боку міжнародного співтовариства, включно з санкціями", – заявили в АП.

В Адміністрації повідомили, що з цією метою президент України Петро Порошенко перебуває в безпосередньому контакті з керівництвом ЄС та НАТО.

"Глава держави доручив МЗС оперативно поінформувати країни G7 та членів Ради Безпеки ООН про злочинні дії російської сторони в Азовсько-Керченській акваторії та в районі Чорного моря, а також ініціювати розгляд даного питання в рамках ООН та ОБСЄ", – зазначили в Адміністрації Президента.

Також, за інформацією АП, Україна разом з групою країн ЄС, США, Канадою та іншими партнерами, розробила проект резолюції ООН щодо мілітаризації Росією АР Крим та Азовського моря, яку Генеральна Асамблея ООН розгляне у грудні.

Нагадаємо, за інформацією ВМС ЗСУ, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. На борту одного з кораблів є поранений.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Україна попросила США про підтримку у зв'язку з нападом росіян на кораблі Збройних сил України.

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада відбудеться засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка.